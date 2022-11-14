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Улично-дорожную сеть в районе Соколиная гора освободят от самостроя

Александр Афонин
Город
Улично-дорожную сеть в районе Соколиная гора освободят от самостроя
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, выявили объект самостроя на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 14 ноября.

Площадь строения составила более 1,8 тысячи квадратных метров. Здание было возведено без разрешительной документации и находилось в границах существующей улично-дорожной сети. В постройке оказывали услуги по ремонту автомобилей.

Арбитражный суд города Москвы принял решение об освобождении данного земельного участка и сносе объекта незаконного строительства. Собственник отказался выполнять поручение, в связи с чем демонтаж здания осуществляется специалистами Госинспекции по недвижимости. На данный момент рабочие убрали более трети самостроя. Окончить работы планируется в ближайшее время.

В пресс-службе отметили, что с начала текущего года на востоке Москвы выявили 363 объекта самостроя. На сегодняшний день специалисты демонтировали уже 125 строений, чья площадь составила почти 13,2 тысячи квадратных метров.

Автомобили Самострой Район Соколиная Гора
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