Улично-дорожную сеть в районе Соколиная гора освободят от самостроя

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, выявили объект самостроя на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 14 ноября.

Площадь строения составила более 1,8 тысячи квадратных метров. Здание было возведено без разрешительной документации и находилось в границах существующей улично-дорожной сети. В постройке оказывали услуги по ремонту автомобилей.

Арбитражный суд города Москвы принял решение об освобождении данного земельного участка и сносе объекта незаконного строительства. Собственник отказался выполнять поручение, в связи с чем демонтаж здания осуществляется специалистами Госинспекции по недвижимости. На данный момент рабочие убрали более трети самостроя. Окончить работы планируется в ближайшее время.

В пресс-службе отметили, что с начала текущего года на востоке Москвы выявили 363 объекта самостроя. На сегодняшний день специалисты демонтировали уже 125 строений, чья площадь составила почти 13,2 тысячи квадратных метров.