Ефимов: Московские компании за девять месяцев увеличили выпуск одежды более чем втрое

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Производство одежды в столице в январе–сентябре выросло в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем продукции, поставленной заказчикам, за тот же период увеличился на 57 процентов и составил 36,4 миллиарда рублей.

— Такая динамика обусловлена созданными в городе условиями для бизнеса: у московских инвесторов есть доступ к крупным рынкам сбыта, большому набору мер поддержки, а также развитой промышленной инфраструктуре, — рассказал Ефимов.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объем выпуска спецодежды в городе по итогам девяти месяцев 2022 года превысил 458 тысяч штук. Это на 35,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Дальнейшему росту производства будет способствовать в том числе реализация масштабных инвестиционных проектов. Например, город без торгов предоставит одной из компаний земельный участок на северо-востоке столицы в аренду для строительства завода по выпуску форменной и гражданской одежды, — отметил Овчинский.

Он добавил, что благодаря появлению новой площадки предприятие сможет увеличить объемы выпуска в два раза — до 500 тысяч единиц продукции в год. Инвестор планирует вложить в строительство 870 миллионов рублей.

До этого Ефимов сообщил, что объем промышленного производства в Москве за первые девять месяцев 2022 года вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом 2021-го.