Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, 3-я Рыбинская улица, 21к1 Карта всех событий

На востоке столицы произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 14 ноября.

По информации ведомства, возгорание произошло в районе 11 утра на улице 3-й Рыбинской в доме № 21, корпус 1. Черный густой дым валил из окна девятого этажа. На данный момент огонь локализован на площади 30 квадратных метров.

В ходе тушения было спасено шесть жильцов, один из них — ребенок.

— В результате происшествия погиб один человек, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Другой пожар произошел ночью с 13 на 14 ноября в Переведеновском переулке в Москве. Горел третий этаж административного здания.