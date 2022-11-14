Пожар произошел на Переведеновском переулке в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Переведеновский переулок, 18с11 Карта всех событий

Мощный пожар произошел на Переведеновском переулке, 18 строение 11. Возгорание произошло на третьем этаже административного здания старой постройки, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По информации собеседника издания, над строением замечен густой черный дым. Площадь пожара на данный момент составляет 20 квадратных метров, на месте работали спасатели, которые активно тушили возгорание. Сейчас возгорание ликвидировано.

Накануне один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в частном доме в столичном районе Строгино. До этого сообщалось, что пожар в двухэтажном частном доме ликвидировали. Уточняется, что для тушения возгорания было направлено 66 человек личного состава и 21 единица техники. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице 1-й Лыковской, дом 30. Общая площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

1 ноября пожар вспыхнул на территории рынка у станции метро «Саларьево». По предварительным данным, огнем были охвачены три павильона.