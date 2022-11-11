Пожар в частном доме в Строгине ликвидировали

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Россия, Москва, 1-я Лыковская улица, 30с1 Карта всех событий

Пожар в двухэтажном частном доме в районе Строгино удалось ликвидировать. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что для тушения пожара было направлено 66 человек личного состава и 21 единица техники. В результате пострадал один человек.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице 1-я Лыковская, дом 30. Общая площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в ЦАО произошел пожар в здании страховой компании «Согаз». По предварительной информации, причиной инцидента стало тление утеплителя за вентилируемым фасадом.