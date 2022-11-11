Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Строгине

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Лыковская улица, 30 Карта всех событий

Двухэтажный частный дом загорелся в районе Строгино. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на улице 1-я Лыковская, дом 30. Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадал один человек. Спасателями был организован штаб пожаротушения. Для ликвидации горения было направлено 66 человек личного состава и 21 единица техники.

9 ноября на востоке столицы произошел пожар в подвале автосалона, в результате чего 15 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила два квадратных метра.

До этого сообщалось, что в ЦАО загорелось здание страховой компании «Согаз». По предварительной информации, причиной стало тление утеплителя за вентилируемым фасадом.