Здание страховой компании загорелось в центре Москвы

Фото: МЧС / Москва

Россия, Москва, проспект Академика Сахарова, 10 Карта всех событий

В центре столицы загорелось здание страховой компании «Согаз». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городской службы МЧС в понедельник, 7 ноября.

Возгорание произошло на проспекте Академика Сахарова в доме № 10 в 12:49. По предварительным данным, причиной стало тление утеплителя за вентилируемым фасадом.

В 13:46 пожар был локализован, а в 13:55 — ликвидирован. По данным ведомства, посетители и сотрудники покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

Фото: МЧС / Москва

Другой пожар произошел в Костроме ночью 5 ноября. Пожар, возникший из-за использования пиротехники внутри клуба «Полигон», унес жизни 13 человек. По данному делу было возбуждено уголовное дело, были задержаны директор фирмы, организовавший работу клуба, и предполагаемый поджигатель. В воскресенье, 6 ноября, директор был арестован.

Понедельник, 7 ноября, был объявлен траурным днем в память о погибших при пожаре.