СК возбудил уголовное дело о халатности после пожара в клубе «Полигон»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели 13 человек в результате пожара в клубе-кафе «Полигон» в центре Костромы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 6 ноября.

— Следственными органами... по Костромской области по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

По версии следствия, контрольные мероприятия в кафе «Полигон» ответственными должностными лицами не планировались и не проводились длительное время, что повлекло за собой смерть нескольких человек.

В СК добавили, что расследование произошедшего продолжается, в Кострому для оказания помощи прибыли сотрудники главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра СК России.

В клубе-кафе «Полигон» произошла трагедия, которая унесла жизни 13 человек. Что произошло в здании клуба и кто может быть наказан за случившееся — в материале «Вечерней Москвы».

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить. Эксперт считает, что применение пиротехнического устройства вполне могло спровоцировать сильный пожар и обрушение кровли.