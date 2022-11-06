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Суд арестовал на два месяца директора фирмы, организовавшую работу клуба «Полигон»

Александр Афонин
Происшествия
Суд арестовал на два месяца директора фирмы, организовавшую работу клуба «Полигон»
Фото: shutterstock

Директор фирмы «Империя» Наталья Беленогова, организовавшая работу сгоревшего ночного клуба «Полигон» в Костроме, была заключена под стражу на два месяца. Заседание по делу прошло в воскресенье, 6 ноября, в зале Свердловского районного суда города.

— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января «2023 года — прим. «ВМ»),сказал судья.

Заседание проходило по делу «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц». В процессе мероприятия директор просила суд о мере пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

До этого Наталья Беленогова дала показания о нарушениях в работе клуба «Полигон». По ее словам, в помещении заведения был дополнительных вход, но в 2020 году было принято решение закрыть его. За пожарную безопасность отвечала сама директор.

Накануне в клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 15 человек. Что случилось в здании клуба и кто может быть наказан за произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».

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