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Глава организовывавшей работу клуба «Полигон» фирмы дала показания о нарушениях

Александр Афонин
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Глава организовывавшей работу клуба «Полигон» фирмы дала показания о нарушениях
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Директор фирмы «Империя» Наталья Беленогова, которая была задержана по делу о пожаре в клубе «Полигон», дала показания о нарушениях в работе заведения. Об этом она сообщила в воскресенье, 6 ноября, находясь в здании суда в Костроме.

По ее словам, в помещении клуба был дополнительный выход, но в 2020 году было принято решение закрыть его. Ключи от двери находились у Беленоговой на рабочем месте. Кроме того, в помещении не было схем эвакуации.

Клуб «Полигон» мог вместить в себя до 300 человек. Посетители могли сесть за 40 столов, рассчитанных на шесть человек, а также воспользоваться 30 местами у барной стойки. Директор «Империи» отметила, что она отвечала за пожарную безопасность, передает РЕН ТВ.

О задержании Натальи Беленоговой стало известно 5 ноября. Кроме того, по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в заведении.

В клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 15 человек. Что произошло в здании клуба и кто может быть наказан за случившееся — в материале «Вечерней Москвы».

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