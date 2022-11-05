СК задержал директора фирмы, организовывавшей работу сгоревшего клуба «Полигон»

Фото: СК РФ

Задержана директор фирмы «Империя», которая организовывала работу клуба «Полигон» в Костроме. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе СК России.

— Директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности, — сообщили на официальном сайте СК РФ.

По уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в заведении, что предварительно привело к возгоранию.

Трагедия в костромском клубе произошла ночью 5 ноября. Она унесла жизни 13 человек, при этом еще пятеро пострадали.

По предварительной информации, отдыхающие начали драку, в ходе которой один из них запустил охотничью ракетницу в помещении. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Власти региона объявили траур по погибшим при пожаре в кафе в Костроме 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить.