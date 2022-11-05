Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября

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Траур по погибшим при пожаре в кафе в Костроме объявлен в регионе 7 ноября. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщило руководство области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Кроме того, будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио, сообщил портал госорганов области.

Трагедия в костромском клубе произошла ночью 5 ноября. Она унесла жизни 15 человек, при этом еще пятеро пострадали.

Пожар начался с мелкого конфликта между посетителями клуба. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Адвокат Елена Пономарева рассказала «ВМ», кто может быть виноват в случившемся и какое наказание ему будет грозить. По ее словам, виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар.