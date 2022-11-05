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В МЧС опровергли информацию о 15 погибших при пожаре в кафе в Костроме

Евгений Жуков
Происшествия
В МЧС опровергли информацию о 15 погибших при пожаре в кафе в Костроме
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жертвами пожара в костромском клубе «Полигон» стали 13, а не 15 человек. Об этом сообщил замглавы МЧС по Костромской области Алексей Греков в субботу, 5 ноября.

— Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших, — сказал Греков в эфире телеканала «Россия 24».

Трагедия в костромском клубе произошла ночью 5 ноября. Пожар начался с мелкого конфликта между посетителями клуба.

По предварительной информации, отдыхающие начали драку, в ходе которой один из них запустил охотничью ракетницу в помещении. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Власти региона объявили траур по погибшим при пожаре в кафе в Костроме 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить.

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