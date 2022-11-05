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Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» признал вину

Василий Плиткин
Происшествия
Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» признал вину
Фото: СК России

Мужчина, выстреливший в ходе конфликта из ракетницы в костромском клубе «Полигон», признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в субботу, 5 ноября.

— Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном, — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что причиной стал конфликт в заведении, передает ТАСС.

Трагедия в костромском клубе произошла ночью 5 ноября. Она унесла жизни 15 человек, при этом еще пятеро пострадали.

Пожар начался с мелкого конфликта между посетителями клуба. По предварительной информации, отдыхающие начали драку, в ходе которой один из них запустил охотничью ракетницу в помещении.

Это и могло стать причиной пожара в здании. В дальнейшем мужчина пытался скрыться, однако был задержан правоохранительными органами.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «Вечерней Москве», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить. По его мнению, шансы на спасение у людей могли быть выше, если бы они заранее выяснили расположение путей эвакуации.

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