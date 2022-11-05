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Задержан предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме

Араз Салехов
Происшествия
Задержан предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме
Фото: МЧС России по Костромской области

В Костроме полицейские задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе «Полигон». Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в УМВД России по Костромской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, который устроил пожар в ночном клубе в Костроме. На текущий момент он передан следственным органам, сообщает сайт «МВД Медиа».

Пожар начался с мелкого конфликта между посетителями клуба. По предварительной информации, отдыхающие начали драку, в ходе которой один из них запустил охотничью ракетницу в помещении. Это и могло стать возможной причиной возгорания в клубе.

Напомним, ночью 5 ноября в здании кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар. В результате погибли 15 человек и серьезно пострадали еще пятеро. В общей сложности к врачам обратились около 50 человек. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Адвокат Елена Пономарева рассказала «ВМ», кто может быть виноват в случившемся и какое наказание ему будет грозить. По ее словам, виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар. Наказание также может понести должностное лицо, ответственное за безопасность в заведении.

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