Возгорание произошло в подвале автосалона на востоке Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Иркутская улица, 5/6с1 Карта всех событий

На востоке столицы произошел пожар в подвале автосалона, в результате которого 15 человек были эвакуированы. Об этом в среду, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», возгорание произошло по адресу: Иркутская улица, дом 5/6, строение 1. Площадь пожара составила два квадратных метра.

На данный момент 15 человек были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в ЦАО загорелось здание страховой компании «Согаз». По предварительным данным, причиной стало тление утеплителя за вентилируемым фасадом.

5 ноября в районе Каширского шоссе произошло возгорание девяти двухрядных гаражей. В результате последовавшего взрыва площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в районе 18:38 по Москве. В результате пострадал один человек, который был вскоре доставлен в больницу.