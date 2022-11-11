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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в частном доме в Строгине

Юлия Курганова
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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в частном доме в Строгине
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
1-я Лыковская, 30 Карта всех событий

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в частном доме в столичном районе Строгино. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

До этого сообщалось, что пожар в двухэтажном частном доме ликвидировали. Уточняется, что для тушения пожара было направлено 66 человек личного состава и 21 единица техники.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице 1-я Лыковская, дом 30. Общая площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в ЦАО произошел пожар в здании страховой компании «Согаз». По предварительным данным, причиной инцидента стало тление утеплителя за вентилируемым фасадом.

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