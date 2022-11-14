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Собянин в прямом эфире 30 ноября ответит на актуальные вопросы о развитии Москвы

Араз Салехов
Город
Собянин в прямом эфире 30 ноября ответит на актуальные вопросы о развитии Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 ноября примет участие в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», где будет отвечать на актуальные вопросы о развитии города. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Для того чтобы задать вопрос главе города, необходимо указать свое имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует. Помимо текста, можно отправить видеовопрос. Прямую трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте мэра Москвы 30 ноября в 20:00.

Накануне Собянин заявил, что на севере Москвы продолжается активное строительство и благоустройство детских садов и школ. По его словам, в начале сентября столичные власти открыли учебные корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке. Они рассчитаны на 650 школьников.

Также стало известно о завершении строительства 12 медицинских объектов в Москве. Мэр подчеркнул, что до конца 2022 года будут сданы еще 11 объектов. Среди них три поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.

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