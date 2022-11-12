Собянин объявил о завершении строительства 12 медицинских объектов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе 9 новых поликлиник.

— За 10 месяцев текущего года мы ввели больше объектов, чем за этот же период 2021-го. Строительство в сфере здравоохранения не снижает обороты, — сказал глава города.

Он подчеркнул, что до конца 2022 года будут сданы еще 11 объектов. Среди них 3 поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.

Так, в столице появились: детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в поселении Сосенском; детские поликлиники в районах Кунцево, Войковский и Савеловский; поликлиника в районе Южное Медведково; поликлиника с медицинской реабилитацией в ЖК «Рассказово» Новой Москвы; новые корпуса действующих медучреждений в Бескудниковском и Алексеевском районах и поликлиника на территории многопрофильного медицинского центра на улице 2-й Кабельной.

При этом на 70 процентов готова детская поликлиника на улице Лебедянской в Восточном Бирюлеве, написал Собянин в Telegram-канале.

8 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала текущего года в Москве построили 82 объекта социального назначения общей площадью почти 550 тысяч квадратных метров.

Общая площадь объектов, которые были построены за счет городского бюджета и инвесторов, составляет 548,4 тысячи квадратных метров.