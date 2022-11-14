Сугробы высотой до 15 сантиметров могут появиться в Подмосковье в ближайшие выходные

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К середине будущей недели на территории Подмосковья появится устойчивый снежный покров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 16 ноября в столице ожидается до двух–трех сантиметров сугробов, на западе и юге Московской области — до пяти сантиметров.

В ближайшие выходные высота сугробов на юге Московской области может вырасти до 15 сантиметров, что обычно бывает только к середине декабря, передает РИАМО.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов отметил, что на этой неделе в Подмосковье установится холодная погода с отрицательной аномалией по отношению к норме. По его словам, отклонение составит три–четыре градуса от средних показателей столбиков термометра, передает «360».

Похолодание до пяти градусов ниже нуля днем и рост снежного покрова до трех сантиметров прогнозируются в столичном регионе в среду, 16 ноября. Погода станет по-настоящему зимней, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.