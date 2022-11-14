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Пугливого торговца героином задержали росгвардейцы на востоке столицы

Степан Жирнов
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Пугливого торговца героином задержали росгвардейцы на востоке столицы
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны задержали торговца героином на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в понедельник, 14 ноября.

Инцидент произошел на Шоссе Энтузиастов поздно ночью. Патрульные заметили гражданина, который, завидев росгвардейцев, резко изменил траекторию движения и перебежал проезжую часть в неположенном месте. После этого мужчина попытался убежать, но был задержан.

Во время разговора он заметно нервничал и вскоре признался, что у него в рюкзаке лежат свертки с героином, которые он планировал продать. Запрещенные вещества были изъяты. Общий вес наркотиков составил 150 граммов.

Для дальнейших разбирательств росгвардейцы передали подозреваемого в руки полиции.

Другую партию запрещенных веществ в багажнике автомобиля нашли сотрудники ГИБДД в Подмосковье. У подозреваемого изъяли килограмм мефедрона.

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