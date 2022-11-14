Более 1,5 тысячи москвичей переедут по реновации в новостройку в Измайлове

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Сиреневый бульвар, 4к1 Карта всех событий

Заселение нового дома на Сиреневом бульваре в районе Измайлово начнется в ближайшее время. Туда в рамках программы реновации смогут переехать свыше 1,5 тысячи жителей Москвы. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, новостройка располагается по адресу Сиреневый бульвар, дом 4/1.

Левкин уточнил, что новостройка состоит из двух пятисекционных корпусов с подземной парковкой. На нежилых первых этажах разместятся коммерческие объекты.

Кроме того, придомовая территория и квартиры внутри были адаптированы для нужд маломобильных граждан.

По словам руководителя департамента, дом находится в озелененном районе и имеет хорошую транспортную доступность, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что в общей сложности до конца 2022 года под заселение должны передать 20 новых домов. Сергей Левкин заявил, что 201 здание уже было передано под заселение, туда переехали около 96,4 тысячи москвичей.