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Более 1,5 тысячи москвичей переедут по реновации в новостройку в Измайлове

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 1,5 тысячи москвичей переедут по реновации в новостройку в Измайлове
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Сиреневый бульвар, 4к1 Карта всех событий

Заселение нового дома на Сиреневом бульваре в районе Измайлово начнется в ближайшее время. Туда в рамках программы реновации смогут переехать свыше 1,5 тысячи жителей Москвы. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, новостройка располагается по адресу Сиреневый бульвар, дом 4/1.

Левкин уточнил, что новостройка состоит из двух пятисекционных корпусов с подземной парковкой. На нежилых первых этажах разместятся коммерческие объекты.

Кроме того, придомовая территория и квартиры внутри были адаптированы для нужд маломобильных граждан.

По словам руководителя департамента, дом находится в озелененном районе и имеет хорошую транспортную доступность, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что в общей сложности до конца 2022 года под заселение должны передать 20 новых домов. Сергей Левкин заявил, что 201 здание уже было передано под заселение, туда переехали около 96,4 тысячи москвичей.

Строительство Благоустройство Сергей Левкин
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