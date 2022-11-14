Мосжилинспекция предупредила о новом способе мошенничества с заменой электрооборудования

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В Мосжилинспекцию начали поступать обращения москвичей, который получили уведомления о необходимости замены квартирных автоматических выключателей, что в свою очередь является фейком. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уведомления распространяет «Московская энергосетевая компания». В тексте собственникам рекомендуется во избежание пожароопасных ситуаций заменить квартирные автоматические выключатели из-за якобы их технического несоответствия.

— Мосжилинспекция предупреждает москвичей не попадаться на уловки «Московской энергосетевой компании», не заказывать у нее услуги по установке или замене автоматических выключателей или любые другие услуги и работы. Если воспользоваться «рекомендацией» из уведомления и заказать у данной компании замену, возможно, вполне исправного автоматического выключателя, то вернуть свои деньги будет сложно, — говорится в сообщении.

Энергосетевые организации только поставляют энергетический ресурс до границ дома, а установкой и заменой общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии занимаются энергосбытовые организации. Замена квартирных автоматических выключателей в электрощитках входит в зону ответственности управляющих или эксплуатирующих многоквартирные дома организаций.

До этого Мосжилинспекция разъяснила обновленные требования, предъявляемые к поверке индивидуальных приборов учета.