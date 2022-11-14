Реконструкция 15 водоемов завершилась в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом году в столице было отреставрировало 15 водоемов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории, — рассказал он.

По словам заммэра, работы начались еще на 10 водных объектах. Они будут завершены в 2023 году.

Петр Бирюков подчеркнул, что состояние всех водных объектов находится под постоянным контролем. Он отметил, что водоемы Москвы являются важной частью городской среды и любимым местом отдыха москвичей, а также благоприятно влияют на климатические условия.

Списки водных объектов, подлежащих реконструкции формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в 2022 году у жителей Новой Москвы появилось четыре новых тематических парка.