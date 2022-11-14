Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Реконструкция 15 водоемов завершилась в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Реконструкция 15 водоемов завершилась в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом году в столице было отреставрировало 15 водоемов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории, — рассказал он.

По словам заммэра, работы начались еще на 10 водных объектах. Они будут завершены в 2023 году.

Петр Бирюков подчеркнул, что состояние всех водных объектов находится под постоянным контролем. Он отметил, что водоемы Москвы являются важной частью городской среды и любимым местом отдыха москвичей, а также благоприятно влияют на климатические условия.

Списки водных объектов, подлежащих реконструкции формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в 2022 году у жителей Новой Москвы появилось четыре новых тематических парка.

Петр Бирюков Реконструкция городское хозяйство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте