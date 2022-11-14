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Эксперт рассказал, вырастут ли цены на кофе в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, вырастут ли цены на кофе в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Проблемы с урожаем кофе в Колумбии не приведут к «суперповышению» цен в российских магазинах. Такое мнение высказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Эксперт отметил, что Колумбия — важный производитель кофе в мире, но не самый главный. На долю этой страны приходится порядка 8 процентов мирового производства. Гораздо больше кофе производит Бразилия (40 процентов) и Вьетнам (20 процентов).Ключевыми странами, от которых зависит ценовая погода на кофейном рынке, являются именно они.

Он напомнил, что в первом полугодии 2022 года цены на кофе были довольно высокие из-за неурожаев в Бразилии. Летом кофе подешевело.

— Пока стоимость кофе на биржах не меняется и остается на среднем уровне. При этом «Арабика» может немного подрасти в цене, но это не будет суперповышением, — отметил Чантурия в комментарии НСН.

Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра сообщил, что урожай кофе в его стране снизится на 50-57 процентов, что может привести к росту цен, передает Nation news.

До этого диетолог Наталья Нефедова рассказала, кому не стоит злоупотреблять чаем и кофе.

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