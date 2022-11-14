Боррель: Евросоюз изучит уровень участия Белоруссии в спецоперации на Украине

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Евросоюз изучит уровень участия Белоруссии в спецоперации на Украине, содействие в работе будет оказывать представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— Это очень нас беспокоит, поскольку нам ясно, что они (власти Белоруссии — прим. «ВМ») предоставляют любую помощь, которую требует Россия, хотя пока нет никаких свидетельств о прямом участии в конфликте белорусских войск, — сказал он.

Боррель добавил, что Евросоюз намерен продолжить поддерживать контакт с белорусской оппозицией. В частности, речь идет о «тысяче политзаключенных». По его словам, ситуация на Украине не отвлекла внимание ЕС от Белоруссии, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что на территории Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. За четыре дня до этого было объявлено о создании совместной российско-белорусской группировки войск.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил «Вечерней Москве», означает ли это, что союзник России в скором времени присоединится к спецоперации.