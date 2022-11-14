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Депутат Мосгордумы Козлов: Развитие инфраструктуры в ТиНАО повышает защищенность от пожаров

Лейла Алиева
Город
Депутат Мосгордумы Козлов: Развитие инфраструктуры в ТиНАО повышает защищенность от пожаров
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице активно развивается инфраструктура для функционирования аварийно-спасательных служб, в частности пожарной охраны. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал депутат Московской городской думы от поселений ТиНАО Александр Козлов.

— У наших территорий есть особенности: меньшая плотность застройки, значительное расстояние между населенными пунктами, большое количество частных домов, лесные массивы, поля. Все это требует особого подхода при организации защиты и помощи при чрезвычайных ситуациях, в первую очередь при пожарах, — отметил он.

Также Козлов добавил, что недавно в поселении Кленовском открылся пожарно-спасательный центр, где расположился пожарно-спасательный отряд № 320. Благодаря новому центру пожарные и спасатели смогут прибывать на места происшествий еще быстрее, а также это предоставит им возможность для тренировок, передает агентство городских новостей «Москва».

При реализации инфраструктурных проектов Москвы приоритетом является качество жизни горожан. По словам Козлова, в городе задействуются самые современные технические решения, новейшие технологии и подходы.

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