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Доходную часть бюджета Подмосковья намерены увеличить в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Доходную часть бюджета Подмосковья намерены увеличить в 2023 году
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Доходную часть бюджета Подмосковья планируют увеличить в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он выразил надежду на то, что в следующем году, несмотря на все трудности, регион продолжит наращивать доходы в бюджет. По словам Воробьева, доходы бюджета Московской области по итогам 11 месяцев текущего года увеличиваются.

Он добавил, что от этого зависят возможности области как на муниципальном, так и на региональном уровне.

Губернатор добавил, что в регионе предусмотрены достаточно заметные формы поддержки бизнеса, передает РИАМО.

До этого стало известно, что представители малого и среднего бизнеса получат поддержку в условиях частичной мобилизации в Московской области.

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