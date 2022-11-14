Бюст Максима Горького демонтировали в Одессе

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В Одессе прошли работы по демонтажу бюста советскому писателю Максиму Горькому. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило украинское издание «Общественное».

По данным издания, скульптура писателя располагалась на территории одесского санатория имени Горького. Решение о сносе было принято 13 ноября руководством учреждения.

По словам руководительницы санатория Татьяны Малыхиной, бюст не являлся историческим наследием. В связи с этим работы по демонтажу осуществлялись в рамках закона о декоммунизации, передают «Известия».

До этого сообщалось, что памятник советским военачальникам Николаю Щорсу и Николаю Ватутину хотят демонтировать в Киеве. По словам главы общественного движения «Родная страна» Николая Томенко, решение поддержал экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма.

2 ноября стало известно, что группа неизвестных осквернила памятник российской императрице Екатерине II, расположенный в Одессе. По неизвестным причинам вандалы облили основание монумента красной краской. Кроме того, на голову российской императрицы надели мешок, а в ее руке расположили веревку с петлей.