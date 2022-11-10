Памятники Щорсу и Ватутину демонтируют в Киеве

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Памятник советским военачальникам Николаю Щорсу и Николаю Ватутину хотят демонтировать в Киеве. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал глава общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.

— Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма поддержал мое предложение по демонтажу и переносу памятника Николаю Щорсу из общественного в музейное пространство, — заявил он.

Он также отметил, с аналогичной инициативой в отношении памятника Николаю Ватутину выступил украинский историк Павел Гай-Нижник, передает газета «Известия».

9 ноября памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый Алеша, снесли в городе Резекне на востоке страны.

В этот же день в Ужгороде Закарпатской области снесли памятник «Украина — освободителям», который входит в список объектов культурного наследия страны.

3 ноября власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили.