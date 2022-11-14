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Эксперт прокомментировал переговоры между лидерами США и Китая

Ирина Игнатенко
В мире
Эксперт прокомментировал переговоры между лидерами США и Китая
Фото: Whitehouse

Не исключено, что лидеры США и Китая дадут указания своим подчиненным более активно договариваться по некоторым двусторонним вопросам, однако общеполитический консенсус вряд ли возможен. Такое мнение высказал директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.

По мнению эксперта, вряд ли странам удастся о чем-либо договориться. Лидеры Китая и США вели переговоры в онлайн-формате, но не пришли к согласию по ряду вопросов.

— Допускаю, что президентами двух держав могут быть даны указания своим подчиненным вести более активные переговоры по конкретным двусторонним вопросам, например, по торгово-экономическим отношениям, но по общеполитическим моментам договоренности вряд ли возможны, — отметил Лукин в комментарии НСН.

Эксперт также отверг предположение, что США могут пойти на уступки Китаю по вопросам Тайваня.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 должна пройти встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Это первые очные переговоры политиков в качестве лидеров стран, передает издание argumenti.ru.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить саммит.

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