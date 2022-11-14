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Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном

Анастасия Колоскова
Политика
Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном
Фото: Администрация президента РФ

Общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в ближайшее время не ожидается. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока, чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать, — заявил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о возможности встречи Путина и Макрона.

Песков отметил, что главы государств на протяжении определенного периода не общались даже по телефону, передает РИА Новости.

В июле сообщалось, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, дав записать их разговор журналистам. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это событие, назвала его «невиданным» в дипломатической практике. Она подчеркнула, что разговоры лидеров должны быть полностью конфиденциальны.

Уже в октябре относительно произошедшего высказался сам Владимир Путин. Он заявил, что отрицательно отнесся к случаю с записью разговора с Макроном. При этом глава государства добавил, что в целом не находит в ничего страшного, если суть разговора доходит до представителей СМИ. Однако о факте присутствия третьих лиц в ходе беседы нужно уведомлять собеседника, подчеркнул лидер.

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