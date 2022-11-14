Кустурица станет новым президентом кинофестиваля «Дух огня»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новым президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» станет сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

— Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино, — отметил сам Кустурица.

Член оргкомитета фестиваля, кинодраматург и сценарист Мария Зверева добавила, что главной задачей мероприятия в Ханты-Мансийске является как сохранение традиций «Духа огня», так и расширение границ. Власти региона выразили надежду на то, что с новым президентом фестиваля начнется новый этап развития мероприятия.

Кроме того, арт-директором фестиваля станет российский кинорежиссер и сценарист Борис Хлебников, пишет ТАСС.

Недавно комитет Совета Федераций предложил разрешить в России прокат иностранного кино без одобрения правообладателей. Что означает введение этого законопроекта, нарушает ли оно действующие правила и смогут ли зрители увидеть новинки голливудского кино — выясняла «Вечерняя Москва».