Медики диагностировали у актера Вдовиченкова нарушение функциональности мозга

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Актер Владимир Вдовиченков почувствовал себя плохо, после чего его жена и коллега Елена Лядова вызвала медиков, которые диагностировали у звезды «Бумера» нарушение функциональности мозга.

В течение нескольких дней 51-летний актер испытывал чувство тошноты и головокружение. Так как обращаться в больницу он отказывался, его супруга была вынуждена вызвать скорую. Специалисты предварительно диагностировали у Вдовиченкова вертебро-базилярную недостаточность. При этом заболевании нарушается питание и функциональность мозга.

Актер не согласился на госпитализацию, хотя медики настаивают на более углубленном обследовании, дабы избежать тяжелых последствий, передает «СтарХит».

В октябре появилась информация, что актер Арарат Кещян госпитализирован с грыжами в позвоночнике и ему необходима операция.

Позже звезда сериала «Универ» опроверг слухи о серьезной болезни и признался, что хирургическое вмешательство ему требуется в связи с пересадкой волос. Кещян подчеркнул, что с ним все в порядке, о каких-либо осложнениях речи не идет.