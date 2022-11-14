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«Все время собой торгую»: Костюшкин рассказал, как ему удается молодо выглядеть

Лейла Алиева
Общество
«Все время собой торгую»: Костюшкин рассказал, как ему удается молодо выглядеть
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский певец Стас Костюшкин рассказал о том, как ему удается молодо выглядеть несмотря на то, что ему 51 год.

— У меня много детей и кредитов, поэтому я держу себя в тонусе, как последняя сволочь. Все уже расслабились, свое заработали. Посмотрите на Харламова. А я должен быть с иголочки, в теле. Я все время собой торгую, — рассказал он.

Артист также признался, что у него хорошая генетика и он редко посещает косметолога. В основном он посещает процедуры фотоомоложения. Также Костюшкин старается правильно питать и отказываться от вредной еды, однако иногда срывается и все равно ее съедает, передает Teleprogramma.pro.

Превосходно выглядит и американская певица Бейонсе, которой недавно исполнился 41 год. Какие процедуры помогают обладательнице 28 «Грэмми» продлить молодость и сохранить красоту «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста в области косметологии. При этом врач Вячеслав Валиева отметил, что определить, делали ли певице липосакцию, улучшившую ее фигуру, или нет, можно лишь при детальном осмотре.

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