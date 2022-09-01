«Остаются косвенные признаки»: пластический хирург оценил результат быстрого похудения Анны Седоковой

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Резко похудевшую экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову поклонники заподозрили в пластике. Знаменитость похвасталась результатами феноменального похудения. Певица сбросила пять килограммов за месяц, избавилась от обвисшего живота и целлюлита в области бедер. Артистка уточнила, что добиться идеальных пропорций ей помогли ежедневные физические упражнения и диета. Звезда также уточнила, что худоба не испортила ее «аппетитные формы». «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга, есть ли в фигуре знаменитости признаки хирургического вмешательства или ее формы — это действительно результат тренировок.

По словам врача Вячеслава Валиева, определить, делали ли певице липосакцию, улучшившую ее фигуру, или нет, можно лишь при детальном осмотре. Так, если после реабилитации и снятия швов прошло достаточно много времени, то «все равно остаются косвенные признаки», которые позволяют определить, что без руки хирурга не обошлось.

— В зоне разрезов, как правило, остается гипопигментация — просветление участка кожи, — уточнил специалист. — Либо появляется гиперпигментация — потемнение, появляющееся после снятия швов. В некоторых случаях можно заметить рубцевание, но такое встречается крайне редко, если попался неудачный специалист. Если качество швов было хорошим, разрезы были ровными, пациентка наносила заживляющие мази, то все послеоперационные последствия проходят быстрее.

Эксперт уточнил, что в зависимости от выбранного метода избавления от подкожного жира и участков «намеки» на вмешательство от глаз специалиста сложно скрыть, но возможно:

— При коррекции формы живота используют один из наиболее безопасных способов — вакуумную липосакцию. При этом есть целый список методов липосакции — влажная, сухая, вибрационная или лазерный липолиз. Ранки остаются в области жирового кармана, где делаются надрезы небольшие и вводится канюля диаметром 3–5 миллиметров. Там впоследствии и остаются небольшие следы.

По работе по телу тоже используют канюли диаметром 4 миллиметра, проколы от них впоследствии фактически незаметны. После удаления нужного объема жира на участок накладывают специальный пластырь. Места, в которые проникала канюля, спустя два–три месяца после проникновения не видны.

Поэтому, если после операции звезды прошло более трех месяцев, понять по ранам, которые уже зажили, полностью невозможно.

Но эксперт уточнил, что на теле жир распределяется равномерно, и понять, что вмешательство было, можно, если при отсутствии живота в отдельных зонах у пациентки сохранился лишний вес:

— Если живот плоский, а руки или бедра заметно объемнее, то была пластика.

Что касается «пятой точки» звезды, по словам эксперта, эта зона стопроцентно подвергалась коррекции, так как глютеопластика налицо.

— Сама Седокова, если не ошибаюсь, говорила, что у нее была контурная пластика тела, включающая и коррекцию области ягодиц. Да и по сравнению с общими пропорциями тела именно эта часть у нее особенно выделяется. Импланты позволили не столько увеличить данную зону, сколько подтянуть и скорректировать. Эта процедура исключает возникновение дряблости и провисания, даже если человек похудеет.

В заключение специалист уточнил, что сомневаться в том, что фигура певицы — это не результат упорных тренировок в зале, а результат работы талантливого хирурга, не приходится.