Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«На полном фарше»: хирург назвал процедуры, которые преобразили Канделаки

Юлия Курганова
Общество
«На полном фарше»: хирург назвал процедуры, которые преобразили Канделаки
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Разница между старыми и новыми фотографиями телеведущей Тины Канделаки огромная. По мнению, пластического хирурга Олега Банижа знаменитость серьезно поработала над своей внешностью.

Врач предположил, какие именно пластические процедуры помогли 46-летней звезде преобразиться. По словам медика, такое удовольствие не относится к дешевым. Поэтому теперь Канделаки приходится регулярно посещать специалистов для поддержания результата.

— Она на полном фарше. И височный лифтинг, и подтяжка средней трети (эндоскопия), и ботулотоксин, и гиалуроновая кислота, и коллаген, и стимулирующие препараты. Возможно ультразвуковой SMAS-лифтинг, возможно легкая пластика носа. И конечно же, косметология, — заявил Баниж порталу BLITZ+.

В борьбе с главным врагом красоты и молодости — временем — все средства хороши. Среди людей есть немало тех, кто спокойно относится к возрастным изменениям. Однако для некоторых внешность играет огромное значение: например, для звезд шоу-бизнеса. Пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве» о том, кто из знаменитостей столкнулся с подобными проблемами.

Врачи Знаменитости Тина Канделаки Пластическая хирургия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте