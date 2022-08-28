«На полном фарше»: хирург назвал процедуры, которые преобразили Канделаки

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Разница между старыми и новыми фотографиями телеведущей Тины Канделаки огромная. По мнению, пластического хирурга Олега Банижа знаменитость серьезно поработала над своей внешностью.

Врач предположил, какие именно пластические процедуры помогли 46-летней звезде преобразиться. По словам медика, такое удовольствие не относится к дешевым. Поэтому теперь Канделаки приходится регулярно посещать специалистов для поддержания результата.

— Она на полном фарше. И височный лифтинг, и подтяжка средней трети (эндоскопия), и ботулотоксин, и гиалуроновая кислота, и коллаген, и стимулирующие препараты. Возможно ультразвуковой SMAS-лифтинг, возможно легкая пластика носа. И конечно же, косметология, — заявил Баниж порталу BLITZ+.

В борьбе с главным врагом красоты и молодости — временем — все средства хороши. Среди людей есть немало тех, кто спокойно относится к возрастным изменениям. Однако для некоторых внешность играет огромное значение: например, для звезд шоу-бизнеса. Пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве» о том, кто из знаменитостей столкнулся с подобными проблемами.