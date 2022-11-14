ЮАР сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа у домашних птиц

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Руководство ЮАР рассказало о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N2 у домашних птиц. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения животных.

Так, в материале передается, что порядка 60 домашних птиц из общего стада в 200 особей были обнаружены мертвыми от высококонтагиозного вируса, однако больше никакой дополнительной информации по этому поводу не сообщается.

Известно, что подобные вирусы отличаются особенным типом устойчивости и могут на длительной основе сохраняться в организме животных и во внешней среде.

До этого директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал, что ситуация с птичьим гриппом в этом году ничем не отличается от вспышек, которые регулярно происходят в мире.

По словам эксперта, небольшие вспышки заболевания происходят на постоянной основе. Чаще всего домашние птицы заражаются от диких перелетных. Кроме того, Эксперт пояснил, что при первых случаях заражения изъятие птицы — самый надежный способ защиты.