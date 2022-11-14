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Путин присвоил владельцу ММК Рашникову звание Героя Труда

Георгий Соланович
Общество
Путин присвоил владельцу ММК Рашникову звание Героя Труда
Фото: Администрация президента РФ

Владельцу и председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктору Рашникову присвоено звание Героя Труда. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 14 ноября.

— За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Рашникову Виктору Филипповичу — председателю совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область, — говорится в указе.

В начале 2022 года в Кремле прошла церемония вручения высших государственных наград деятелям науки, бизнеса и авиации. Тогда звания Героя Труда удостоились президент НИЦ «Курчатовский институт», академик Евгений Велихов, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и другие.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени тогда получили ветеран Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения РФ Виталий Игнатенко.

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