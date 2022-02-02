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Путин в Кремле вручил высшие государственные награды

Георгий Соланович

Общество
Путин в Кремле вручил высшие государственные награды
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды деятелям науки, бизнеса и авиации.

Уточняется, что церемония награждения прошла в Кремле.

Звезды героя России был удостоен летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов, звание Героя труда получили президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и другие.

Высшей степени Ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены ветеран Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения РФ Виталий Игнатенко, а Орденом Мужества наградили директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова, передает РИА Новости.

Ранее СМИ США оценили политику российского лидера и заявили, что Владимир Путин ориентируется на тенденции развития современного и стремиться занять лучшие позиции.

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