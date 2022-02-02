«Путин не оглядывается в прошлое»: СМИ США оценили политику российского лидера

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ориентируется на тенденции развития современного и стремиться занять лучшие позиции. Такое мнение выразил журналист Энтони Константини.

По его словам, именно американские политики, а не российский лидер, в своих действиях основываются на принципах XIX века. Тем самым обозреватель не согласился со словами госсекретаря Штатов Джона Керри.

— Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом, он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции, — приводит слова Константини американская газета The American Conservative.

Более того, журналист уверен, что США упустили момент развития Европы, России и Китая и стремятся вернуться в 90-е годы предыдущего столетия, когда у них не было никаких конкурентов. РФ после холодной войны, в свою очередь, двигается вперед без оглядки в прошлое.

Накануне Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО способно привести к войне России с альянсом.