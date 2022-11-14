Единый спецтариф на проезд по канатной дороге введут в Москве с 21 ноября

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К четырехлетию Московской канатной дороги с 21 по 24 ноября вводится единый спецтариф на проезд. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 14 ноября.

— Четыре года назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу в одном из самых живописных мест столицы — она соединила смотровую площадку на Воробьевых горах и «Лужники». За время работы по канатной дороге проехали больше 4,5 миллиона пассажиров, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, поездка в одну сторону обойдется в 100 рублей и 150 при проезде туда и обратно, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

С 26 октября Московская канатная дорога перешла на осенне-зимний режим работы. Согласно новому расписанию, по понедельникам москвичи могут воспользоваться канатной дорогой с 16:00 до 21:00, а по вторникам и четвергам она работает с 11:00 до 21:00.