Канада введет санкции против 23 граждан РФ

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Власти Канады введут санкции против 23 граждан РФ за нарушение прав российских оппозиционеров и других лиц. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Джастина Трюдо в понедельник, 14 ноября.

— Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Они затронут 23 человека, связанных с российской системой правосудия и безопасности, — говорится в сообщении.

Рестрикции, уточнили в пресс-службе, затронут сотрудников правоохранительных органов РФ, прокуроров, судей, следователей и сотрудников тюрем России. При этом должности попавших под санкции лиц указаны не будут, передает ТАСС.

17 октября правительство Канады добавило 34 физических лица и 1 организацию из РФ в санкционный список. Под ограничительные меры тогда попали лица, которые причастны к «распространению дезинформации». Так, в новом списке оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клейменов. Кроме того, санкции были введены в отношении актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова.