Канада ввела санкции в отношении 34 человек из России

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Правительство Канады добавило 34 физических лица и 1 организацию из России в санкционный список. Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД в понедельник, 17 октября.

— Канада внесла дополнения... чтобы добавить еще 34 физических лица и 1 юрлицо, — говорится в сообщении.

Под ограничительные меры попали лица, которые якобы причастны к «распространению дезинформации». Так, в новом списке оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клейменов.

Кроме того, санкции были введены в отношении актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, передает РИА Новости.

12 октября сообщалось, что Швейцария расширила санкционный список против России в связи с присоединением к РФ новых территорий. В документе подчеркнули, что теперь ограничения официального Берна идентичны перечню Евросоюза.

До этого стало известно, что стоимость антироссийских санкций после согласования Евросоюзом восьмого пакета ограничений составляет около 123 миллиардов евро. Указанная сумма соответствует 40 процентам всего товарного оборота между Россией и ЕС за предыдущий год.