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Прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе в Подмосковье
Фото: Пресс-служба МЧС по Москве и Московской области
Россия, Московская область, Подольск, Комсомольская улица, 1 Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на подмосковном бывшем заводе «Зингер». Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 14 ноября.

По ее словам, пожар начался в районе 15 часов на третьем этаже кирпичного здания бывшего завода.

Видео: Пресс-служба МЧС по Москве и Московской области

По данному факту ведомство проводит проверку, в результате которой установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных лиц.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Пожар, о котором идет речь, произошел в понедельник, 14 ноября, в городе Подольске на улице Комсомольской в доме № 1. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 94 человека, а также 30 единиц техники.

150 человек эвакуировались до прибытия пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет.

Справка

В 1900 году успешная межнациональная корпорация «Зингер» купила участок земли в Подольске, где спустя два года построила свой первый российский завод. В 1902 году с конвейера сошла первая швейная машинка «Зингер». Спустя 11 лет, в 1913 году, завод стал выпускать по 600 тысяч швейных машин в год. Помимо своей основной продукции, с 1918 по 1923 год завод выпускал в основном чугунки и сковородки.

На данный момент завод недействующий. До пожара в нем находились офисные здания.

Подмосковье Проверки Московская область Эвакуация Прокуратура
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