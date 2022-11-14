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В Париже ограбили квартиру правнука Луи Виттона

Евгений Жуков
В мире
В Париже ограбили квартиру правнука Луи Виттона
Фото: depositphotos

Злоумышленники ограбили парижские апартаменты Бенуа-Луи Виттона, являющегося правнуком предпринимателя и дизайнера, основателя одноименного дома моды Луи Виттона. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило радио RMC.

По предварительным данным парижских правоохранителей, грабители проникли в двухуровневую квартиру через окно. Они вынесли часы и сумки люксовых брендов, ювелирные украшения, а также содержимое сейфа.

Общая сумма украденных вещей оценивается в 400 тысяч евро.

До этого сообщалось, что известная телеведущая Виктория Боня стала жертвой ограбления. Пока знаменитость отдыхала во Франции, ее дом в княжестве Монако ограбили.

Бывшая участница проекта «Дом-2» так сильно увлеклась красотами Парижа, что пропустила несколько звонков относительно случившегося. Лишь спустя некоторое время Боня отреагировала на произошедшее, опубликовав соответствующий материал на одной из страниц в социальных сетях.

На данный момент никаких подробностей относительно проникновения в квартиру телеведущей нет, кроме фактов, которые привела она сама.

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