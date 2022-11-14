Дом Бони в Монако обчистили, пока знаменитость была в Париже

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Известная телеведущая и модель Виктория Боня стала жертвой ограбления. Пока знаменитость отдыхала в Париже, ее дом в княжестве Монако обчистили грабители.

Бывшая участница проекта «Дом-2» так сильно увлеклась красотами столицы европейской страны, что пропустила несколько звонков относительно случившегося. Лишь спустя некоторое время Боня отреагировала на произошедшее, опубликовав соответствующий материал на одной из страниц в социальных сетях.

— Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому что мою квартиру ограбили. Завтра расскажу подробнее, — написала российская знаменитость, слова которой приводит портал StarHit.

На данный момент никаких подробностей относительно проникновения в квартиру телеведущей нет кроме фактов, которые привела она сама. Поклонники посочувствовали Виктории Боне и посоветовали ей в целях безопасности не распространяться о собственных перемещениях.

На прошлой неделе Боня рассказала о своих финансовых тратах. По ее словам, она привыкла не экономить на себе. Светская львица уточнила, что каждый месяц тратит «от 15 тысяч евро».