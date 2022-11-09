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«От 15 тысяч евро в месяц»: Боня рассказала о своих финансовых тратах

Полина Долганова
Общество
«От 15 тысяч евро в месяц»: Боня рассказала о своих финансовых тратах
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Телеведущая Виктория Боня рассказала о своих финансовых тратах. По ее словам, она привыкла не экономить на себе.

Боня уточнила, что каждый месяц тратит «от 15 тысяч евро».

— Опять же, это мой образ жизни, а кто-то живет на меньшую сумму денег. Недавно я купила маме машину. Она была так довольна и я сама была счастлива оттого, что могу себе позволить подарить ей машину, — рассказала звезда в своем микроблоге.

Она также призналась, что для нее важен не статус ее спутника жизни, а его способности развиваться.

Во время пандемии актеры кино участвовали в проектах на интернет-платформах, а кто-то снимался в фильмах и сериалах. Артисты не спешили снижать свои гонорары за последний год, у многих расценки за смену в 12 часов даже выросли. Об этом рассказала продюсер Алина Красная. По ее словам, самый дорогой актер — Дмитрий Нагиев: один его съемочный день стоит полтора миллиона рублей. Затем в рейтинге самый высокооплачиваемых артистов идет Сергей Бурунов.

Знаменитости Виктория Боня Деньги
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