Продюсер раскрыла, сколько зарабатывают отечественные актеры

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во время пандемии актеры кино участвовали в проектах на интернет-платформах, а кто-то снимался в фильмах и сериалах. Артисты не спешили снижать свои гонорары за последний год, у многих расценки за смену в 12 часов даже выросли. Об этом рассказала продюсер Алина Красная.

По ее словам, самый дорогой актер — Дмитрий Нагиев, один его съемочный день стоит полтора миллиона рублей. Затем в рейтинге самый высокооплачиваемых актеров идет Сергей Бурунов.

— Если раньше смена Сергея стоила около 200 тысяч рублей, то сейчас за съемочный день Бурунов просит один миллион 200 тысяч рублей. Плюсом ко всему, Сергею должны выделить на площадку двух ассистентов. Либо артист приезжает со своими помощниками, и их работу оплачивают кинопродюсеры, — поделилась продюсер.

Красная сравнила Бурунова с его коллегой по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александром Петровым, отметив, что гонорар последнего в два раза меньше — 500 тысяч рублей за смену.

Знаменитые актеры Сергей Безруков и Данила Козловский оценивают свои 12 часов в полмиллиона рублей, а в некоторых проектах заработок артистов достигал и миллиона рублей за съемочный день. Такую же сумму выставили и Константин Хабенский с Павлом Прилучным.

Евгений Миронов и Светлана Ходченкова получают от 300 до 400 тысяч рублей за смену. Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Асмус, Екатерина Климова и Мария Порошина просят 200 тысяч рублей за съемочный день. Мирослава Карпович, Агата Муцениеце и сын Нагиева Кирилл указали в своих прайс-листах всего 150 тысяч рублей.

Продюсер также поделилась особенностями в работе некоторых актеров. Так, Иван Янковский требует за смену 300 тысяч рублей, но сразу отметает предложения сняться в музыкальных клипах. Константин Крюков, наоборот, не отказывается от проектов, но за съемочный день просит три миллиона рублей.

— Скорее всего, именно по этой причине его нигде в последнее время особо и не видно. Поговаривают, что он ставит такие расценки специально, так как устал от публичности и решил сосредоточиться на своем давнем проекте — ювелирном бизнесе, — цитирует Красную KP.RU.

В начале сентября журналист Владимир Соловьев потребовал от Аллы Пугачевой раскрыть свои гонорары из девяностых.