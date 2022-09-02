Соловьев потребовал от Пугачевой раскрыть свои гонорары из девяностых

Фото: roscongress / Игорь Руссак

Заочная перепалка между известным журналистом Владимиром Соловьевым и именитой певицей Аллой Пугачевой продолжается. Если раньше телеведущий был скромен в высказываниях, однако теперь он требует от артистки ответов на свои вопросы.

Пугачева сдержала свое слово и вернулась на родину к началу учебного сезона. Некоторые пользователи социальных сетей расценили такие действия как слабость. Кто-то уверен, что у звезды шоу-бизнеса просто-напросто кончились деньги.

Соловьев призвал Пугачеву рассказывать о том, о чем она давно хотела. При этом шоумен отметил, что стоит начать с себя.

— Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских, — заметил Владимир Соловьев.

По словам телеведущего, так ее зрители смогут «понять цену» непредвзятого мнения Пугачевой и ее любви. Об этом он заявил в эфире собственного шоу «Полный контакт» на телеканале «Россия-1».

Впервые Соловьев обрушился с критикой на Примадонну 30 августа. По его мнению, российский народ уже выразил свое мнение о знаменитости.